Fenerbahçe'de Olympiakos maçında sakatlanıp ameliyat olan Jayden Oosterwolde sevinci yaşanıyor.

Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde, meniküsünden operasyon geçirip ameliyat olmuş ve sezonu kapatması bekleniyordu. Ancak yıldız oyuncu sakatlığını kısa sürede atlatarak takıma döndü ve bireysel çalışmalara başladı.

Oosterwolde'nin ligin kalan haftalarında takıma geri dönmesi bekleniyor.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ameliyat olan ve sezonu kapattığı öne sürülen Oosterwolde için Olympiakos ile oynanan rövanş karşılaşması öncesi, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi bir durumda ve çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken döneceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden aramıza katılacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta süre bulan 23 yaşındaki Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.