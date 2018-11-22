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Fenerbahçe taraftarları Obradovic'in heykelinin dikilmesini istedi

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın başantrenörü Obradovic için flaş bir karar alındı. Taraftarlar başkan Ali Koç'u mail yağmuruna tuttu..

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Fenerbahçe'de Obradovic rüzgarı esmeye devam ediyor.THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka'yı 100-79 yenen Fenerbahçe'de koç Zeljko Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında 300. galibiyetini aldı.

2013'ten bu yana çalıştırdığı Kanarya'da tarihi başarılar elde eden Sırp koç için taraftarlar bir kampanya başlattı.

Sarı-lacivertli seyirciler, Ülker Stadı'nın yanındaki Yoğurtçu Parkı'nda Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza heykellerinin yanında basketbol efsanesi Obradovic'i de görmek istediklerini belirtti.

Sosyal medyadan bir araya gelen taraftarlar, yönetime çağrıda bulunarak Obradovic'in heykelinin dikilmesini istedi.

Obra, F.Bahçe ile 1 Euroleague şampiyonluğu, 4 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 3 defa Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.Fenerbahçe, Zeljko Obradovic ile çıktığı 388 maçın 300'ünü kazandı.

Ligde 206 karşılaşmanın 171'ini alan Kanarya, Euroleague'de 161 mücadelenin 114'ünü galip tamamladı. Türkiye Kupası'nda 16'da 12 yaptı. Cumhurbaşkanığı Kupası'nda ise 5 müsabakada 3 galibiyet aldı.

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