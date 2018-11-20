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Fenerbahçe taraftarları Trabzonspor maçına alınmayacak

Trabzon İl Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karara göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

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Trabzon İl Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karara göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

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