Fenerbahçe taraftarları Trabzonspor maçına alınmayacak
Trabzon İl Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karara göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.
Trabzon İl Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karara göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.
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