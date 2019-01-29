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Fenerbahçe taraftarlarından 'Go Home Damien' pankartı

Fenerbahçeli taraftarlar, EY Malatyaspor maçı öncesi futbolcular aleyhine tezahürat yaptı, sportif direktör Damien Comolli için 'Go Home Damien' (Evine git Damien) pankartı açtı.

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Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara kötü gidişat nedeniyle tepki gösterdi.
 
Futbolcular sahaya çıkınca taraftarlar ilk önce "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" tezahüratı yaptı. Daha sonra taraftarlar, uzun süre "O forma kutsaldır söyledik size. Rezil ettiniz bizi cümle aleme. İhanet ettiniz sizler Lefter'e. Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın" şeklinde tezahüratta bulundu.
 
Taraftarlar, "Efsane Lefter'in kemikleri sızlıyor" diye de bağırdı.
 
Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan önce hiçbir futbolcuyu tribüne çağırmadı.
 
Öte yandan, taraftarlar Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'ye de tepki gösterdi ve maraton tribününde "Go Home Damien" (Evine git Damien) pankartı açıldı.

Makam aracıyla piknik alanında alkol alan CHP´li belediye başkanına vatandaşlar böyle tepki gösterdi

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