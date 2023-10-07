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Spor

Fenerbahçe tarih yazmaya devam ediyor

Fenerbahçe son olarak UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle teknik direktör İsmail Kartal büyük bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Sabah7 Ekim 2023 Cumartesi 13:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe tarih yazmaya devam ediyor
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Son olarak Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, galibiyet halkasına bir yenisini daha ekledi.

Ligde ve Avrupa'da bu sezon oynadığı tüm maçlardan zaferle ayrılarak galibiyet serisini 15'e çıkaran sarı-kanarya, rakiplerinin de korkulu rüyası olmuş durumda...

15 maçta bırakın yenilgiyi, beraberlik dahi almayan Fenerbahçe için 'yenilmezler' denilmeye başlandı.

15 MAÇTA 44 GOL

İsmail Kartal'la adeta yeniden doğan sarı-lacivertliler, oynadıkları bu maçlarda rakip kalelere tam tamına 44 gol bıraktı. Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü gol sayısı ise sadece 7... Bu gollerin 4'ünü Avrupa'da 3'ünü ise Süper Lig'de ağlarında gördü.

Ayrıca iki farklı dönemde Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, 25 maçtır mağlup olmuyor. Kartal, 25 maçlık namağlup serisinde yalnızca 2 kere berabere kaldı. Onlar da; Beşiktaş ve Fatih Karagümrük karşılaşmaları.

BÜYÜK ALKIŞ ALIYOR

Fenerbahçe yeni sezonda takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi.

Kanarya'da 2. İsmail Kartal dönemi ise oldukça parlak başladı. Tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe'nin başında aldığı sonuçlar ve oynattığı futbol büyük alkış alıyor.

İsmail Kartal bu anlamda Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazandı. Kanarya'nın İsmail Kartal önderliğinde alacağı sonuçlar büyük bir merakla takip ediliyor.

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