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Spor

Fenerbahçe: Tarihe geçecek bir tiyatro

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray karşılaşmasının ardından çok sert bir açıklama yaptı.

26 Şubat 2024 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe: Tarihe geçecek bir tiyatro
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Bitexen Antalyaspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu mücadelenin ardından Fenerbahçe'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:

Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen.

Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı.

Tarihe geçecek bir tiyatro.

Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı...

Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!

Fethi Pekin

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi

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