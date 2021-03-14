Fenerbahçe sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybetti ve bu sezon sahasında 6.kez lig maçı kaybetti. Fenerbahçe böylece lig tarihinde ilk kez sahasında 6 yenilgi almış oldu
Fenerbahçe; 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez yenilirken bu sezon 6 kez iç sahada mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon evinde aldığı yenilgiler:
Fenerbahçe 0-2 Konyaspor
Fenerbahçe 0-3 Y. Malatyaspor
Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
Fenerbahçe 0-1 Göztepe
Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
Fenerbahçe 1-2 Gençlerbirliği