İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2021 Pazar / 30 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5698
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    419.354
  • BIST100
    1557.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe tarihinde ilk kez Kadıköy'de 6 maç kaybetti
Spor

Fenerbahçe tarihinde ilk kez Kadıköy'de 6 maç kaybetti

Fenerbahçe sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybetti ve bu sezon sahasında 6.kez ligde yenilgi aldı. Sarı lacivertliler böylece lig tarihinde ilk kez sahasında 6 maç kaybetmiş oldu.

14 Mart 2021 Pazar 21:55 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 21:56
ABONE OL

Fenerbahçe sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybetti ve bu sezon sahasında 6.kez lig maçı kaybetti. Fenerbahçe böylece lig tarihinde ilk kez sahasında 6 yenilgi almış oldu

Fenerbahçe; 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez yenilirken bu sezon 6 kez iç sahada mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon evinde aldığı yenilgiler:

Fenerbahçe 0-2 Konyaspor

Fenerbahçe 0-3 Y. Malatyaspor

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

Fenerbahçe 0-1 Göztepe

Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

Fenerbahçe 1-2 Gençlerbirliği

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.