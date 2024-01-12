Fenerbahçe teklif yapmıştı! Cevap geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Partizan'ın forveti Matheus Saldanha için resmi görüşmelere başladığı iddiası üzerine, Sırbistan ekibinden açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin Partizan'a 24 yaşındaki Brezilyalı golcü için 6 milyon euro teklif ettiği yönündeki iddialar üzerine Sırbistan kulübü, herhangi bir ayrılığa izin vermeyeceklerini duyurdu.

Partizan Genel Müdürü Milos Vazura, Fenerbahçe haberleri üzerine yaptığı açıklamada "Mateus Saldanha ve yazın Partizan'a gelen diğer oyuncular satılık değil! Saldanha konusunda hiçbir Türk kulübüyle ya da başka bir takımla pazarlık yapmıyoruz. 18 Ocak'ta Partizan'la yapılan anlaşma gereği hazırlıklara gelecek ve sezonun kalan bölümü için takımla çalışmalarına devam edecek. Saldanha takımımızın 11 oyuncularından biri, en iyi oyunculardan biri ve sezonun ilerleyen bölümünde daha da iyi olacağına eminiz. Mihajlo Ilic'in Bologa'ya satışı bize takımın iskeletini koruma fırsatı verdi." ifadelerini kullandı.

"ANCAK İYİ BİR TEKLİF GELİRSE..."

Öte yandan Vazura yaptığı açıklamada, "Saldanha, bizim en iyi oyuncumuz ve satılık değil. Ancak iyi bir teklif gelirse, duruma bakılır. Bu konuda kararı finansla ilgilenen genel müdürümüz verecek." sözlerini sarf etti.

MATHEUS SALDANHA KİMDİR?

Partizan'ın Temmuz ayında 1.3 milyon euroya Japonya 2. Lig takımı JEF United Chiba'dan transfer ettiği Matheus Saldanha, Sırbistan ekibinde 24 maçta 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.