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Spor

Fenerbahçe teklifini sundu! İtalyanlar, Stefano Pioli'yi duyurdu

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyan Stefano Pioli'ye teklifini sunduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...

21 Mayıs 2024 Salı 13:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe teklifini sundu! İtalyanlar, Stefano Pioli'yi duyurdu
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Fenerbahçe'de gelecek sezon için teknik direktör arayışları devam ederken İtalya'nın ünlü spor gazetelerinden Tutto Sport sürpriz bir iddiayı manşetlerine taşıdı.

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ SUNDU

TuttoSport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Milan ile yola devam edip etmeyeceği belirsiz olan Stefano Pioli'ye teklifini sundu.

TEKLİF YAPAN DİĞER TAKIM

Pioli'ye teklif yapan bir diğer kulübün ise şampiyonluğun ardından başarısız bir sezon geçiren Napoli olduğu kaydedildi. Pioli'nin Napoli'den gelen teklifi de ciddi şekilde düşündüğü belirtildi.

MILAN İLE FESİH GÖRÜŞMESİ

Stefano Pioli'nin kulübü Milan ile de son bir görüşme yapacağı ancak ayrılığın çok daha yüksek bir ihtimal olduğu kaydedildi. Pioli'nin bu görüşmede daha çok karşılık fesih ya da belli bir tazminat karşılığı feshi görüşeceği de vurgulandı.

MILAN'IN HASRETİNİ BİTİRDİ

2019'dan beri Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli, İtalyan devini 11 sezon aranın ardından 2021/22'de şampiyon yapmıştı.

PIOLI'NİN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

2000'den beri teknik direktörlük yapan Pioli, kariyerinde Parma, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina gibi takımları çalıştırdı.

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