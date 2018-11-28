Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman: Çok şeyler gördüm, konuşmak istemiyorum

Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman ve oyunculardan Roman Neustadter, Dinamo Zagreb ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ayew'in yerine oynayacak oyuncunun şansını kullanması gerektiğini kaydeden Koeman, "Gruptan çıkmak istiyoruz. Eğer mümkünse, bu yarın olsun istiyoruz. Oynayacak oyunculara güveniyorum. Ayew sakatsa, başka oyuncuya şans gelecek ve onun da bu şansı kullanması gerekir" dedi.

"ÇOK ŞEYLER GÖRDÜM, KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Takımda yaşanan birçok sorunu açıklamadığını belirten Hollandalı hoca, "Ben göreve 3 Ağustos'ta başladım. Sezon başındaki 6-7 haftayı kaçırdım, bunlar çok önemli haftalardır. Başladığımda Benfica maçı çok yakındı. Çok şeyler gördüm ama konuşmak istemiyorum. İyi şeyler var, daha az iyi şeyler var. Ne gördüğümü biliyorum." ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİMİ ÜSTLERİME SORMANIZ GEREK"

Takımda kalıp kalmayacağını bilmediğini söyleyen teknik adam, "Herkes neler olduğunu bilmek ister. Geleceğimi üstlerime sormanız gerekiyor. Neler olacağını göreceğiz ama şu anda buradayız. Futbolcular da bilmek ister. Şu anda bu takımı bir şekle sokabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ligdeki pozisyonumuzu, Avrupa Ligi'ndeki pozisyonumuzu biliyoruz. Geçen hafta 15 milli oyuncumuz dünyanın farklı yerlerine seyahat etti." diye konuştu.

"ÇÖZMEM GEREKEN DURUMLAR VAR"

Sorunlarla ilgili konuşmaktan kaçınan antrenör, "Takımdaki gördüklerimle ilgili bir şey söylemeyeceğim, bu özel bir konu. Trabzonspor'a kaybettik, çözmem gereken durumlar var. Şimdi Avrupa'da bir maç oynayacağız, burada olmaya da ihtiyacımız var. Kazanmak için sahada olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

NEUSTADTER: "İYİ ŞEYLER YAPABİLİRİZ"

Neustadter kolay goller yediklerini vurgularken, "UEFA Avrupa Ligi farklı bir kulvar. Kazanırsak gruptan çıkacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve özgüven kazanmak istiyoruz. Dinamo Zagreb'e karşı ilk maçta kolay goller yedik. İçinde bulunduğumuz duruma rağmen iyi şeyler yapabiliriz. Güvene ve galibiyete ihtiyacımız var. Takımı zor duruma düşürdük ve bu durumdan çıkartacak da biziz" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME CEVABI: "BİLMİYORUM"

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Neustadter, "Takımımın ait olduğu yere dönmesini istiyorum, maçlar kazanmak istiyorum. Başka ne olacağını bilmiyorum. Yarın da ne olacağını bilmiyorum, 3 gün sonra da ne olacağını bilmiyorum. Fazla uzağa bakmıyorum." cevabını verdi.

"İLK GOLÜ ATSAK İŞLER KOLAYLAŞACAK"

İlk golü atmaları gerektiğini kaydeden Rus milli oyuncu, "Birçok etkenin olduğunu düşünüyorum. Takım çalışıyor, takım halinde başarmak istiyoruz. Daha iyi durumda olduğumuzu gördük. Trabzon maçında tekrar bir düşüş yaşadık, şans da pek yanımızda olmadı. 1-0'ı bir türlü bulamadık. Maçlarda ilk golü atabilsek kolaylaşacak ama bunları başaramadık. Umarım bunu başarırız." dedi.