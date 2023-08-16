Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Yarınki maçın hikayesi farklı olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında demeçler verdi.

İSMAİL KARTAL: 'MAÇA GERÇEKTEN İYİ HAZIRLANDIK'

Yarınki karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Maça gerçekten iyi hazırlandık. İlk maçta Maribor'un ne kadar organize bir takım olduğunu gördük. Onun için buraya da yüksek konsantrasyonla geldik. Aynı ciddiyetle maça çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapıp turu geçmek istiyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var ama geniş bir kadroya sahibiz. Yarınki maçta oynayacak oyuncuların da ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Rakibi tanıyoruz, analizlerimizi yaptık, burada iyi bir sonuçla turu geçerek ülkemize geri dönmek istiyoruz." dedi.

'OYUNCULARIM ELLERİNDEN GELENİ YAPACAKLAR'

"Futbolda yüzdeler üzerinden konuşmak bence çok doğru değil. Futbol sahada oynanır, sahada biter. Sizin göstereceğini performans sonucu belirler. Biz yarınki maça en iyi şekilde hazırlandık. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Rakibinizi ciddiye almazsanız, futbol size cezayı keser. Oyuncuların ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum."

'GENİŞ KADROMUZ VAR HEPSİNE GÜVENİYORUM'

'Geniş bir kadromuz var. Sakat oyuncuların yerine oynayacak oyuncuların da ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Yarın sahaya çıkacak oyuncuların hepsine sonuna kadar güveniyorum"

'YARINKİ MAÇIN HİKAYESİ FARKLI OLACAK'

'İlk maçta Maribor ilk 20-25 dakika oyuna biraz hakimdi. Daha sonra hamlelerle oyunun dengesini kurduk ve kendi lehimize çevirdik. Sonra da goller geldi. Yarınki maçın hikayesi daha farklı olacak. Biz de o farklılığı yaptık. Akşam da analizlerimizi tamamlayıp, yarın en iyi şekilde maça çıkmayı düşünüyoruz.'