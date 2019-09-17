29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7071
  • 6,3255
  • 275.596
  • 101447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe tekrar istiyor

Sarı-Lacivertliler, ilk gol öncesi taç atışının hatalı bulunup yine aynı takıma kullandırılması ve 2. golü atan Cisse’nin kale atışı sırasında ceza alanı içinde olmasında ihlal olduğunu savunuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

STAR

SÜPER Lig’de Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a 3-1 yenildiği karşılaşma ile ilgili “Kural hatası” olduğu yolundaki iddialar tartışma yaratırken, Sarı-Lacivertli yönetimin de Futbol Federasyonu’na başvurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Dün Ali Koç başkanlığında saat 13.00’de yapılan ve 45 dakika süren toplantıda, Alanyaspor mücadelesinde tartışma yaratan iki pozisyon hukukçular ile birlikte masaya yatırıldı. Avrupa ülkelerinde olan benzer pozisyonlar da detaylı olarak incelendi.

BUGÜN AKŞAMA KADAR İTİRAZ YAPILACAK

Yönetim, yayıncı kuruluştan Alanya’nın ilk golü öncesi hakem Halis Özkahya tarafından hatalı kullanıldığı için tekrarlatılan pozisyon ile ikinci yarının başında Cisse’nin kale atışı sırasında ceza alanı içinde olduğunu gösteren pozisyonların farklı açılardan çekilmiş görüntüleri istendi. Yapılan değerlendirmede özellikle “Taç” atışında kural hatası olduğuna kanaat getirildi. Fenerbahçe, 24 saat içinde itirazda bulunması gerektiği için bugün akşama kadar Futbol Federasyonu’na kural ihlali itirazı yapacak.

Otoriteler 2’ye bölündü

ALANYASPOR ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada kural hatası yapıldığı yolundaki iddialar otoriteleri ikiye böldü. Kural, “Kale vuruşu kullanılırken rakip oyuncu ceza sahası içindeyse veya dışına çıkmaya vakit bulamamışsa hakem oyunu devam ettirir. Rakip oyuncu kale vuruşu kullanılırken ceza sahası içindeyse veya top oyuna girmeden ceza sahası içine girip topa dokunur ya da mücadeleye girerse kale vuruşu tekrar edilir” diyor. Kaleci Altay kale atışını Jailson’la kullanıp, topu oyuna sokuyor. O sırada ceza alanı içinde olan Cisse’nin topa hamlesi yok. Golü de Jailson’un takım arkadaşına kaptırdığı topu kendisine göndermesinden sonra atıyor. Eski hakemler Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Bülent Yavuz bu pozisyonda kural hatası olmadığını belirtti. Deniz Çoban, taç pozisyonu ile ilgili olarak ise “Taç yanlış kullanılırsa diğer takıma geçer. Taç yanlış atılmış ve aynı takım tekrar kullandıysa kural hatası var” diye konuştu.

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beşiktaş tekrar başvurusundan vazgeçti

Beşiktaş tekrar başvurusundan vazgeçti

Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Taliban saldırısında 48 kişi öldü

Taliban saldırısında 48 kişi öldü

TÜBİTAK'ın teknolojik ürünleri TEKNOFEST'te gençlerle buluştu

TÜBİTAK'ın teknolojik ürünleri TEKNOFEST'te gençlerle buluştu

Suudilere müjde, Çinlilere tehdit

Suudilere müjde, Çinlilere tehdit

BDDK'dan önemli açıklama

BDDK'dan önemli açıklama

Tunus'taki seçimlerde Kays Said, ikinci tura kalmayı garantiledi

Tunus'taki seçimlerde Kays Said, ikinci tura kalmayı garantiledi

2 bin yıllık tarihi tabela masa olarak kullanılıyordu

2 bin yıllık tarihi tabela masa olarak kullanılıyordu
 

POPÜLER HABERLER

Jamaika´daki bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Jamaika´daki bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Akıncı için tarih belli oldu

Akıncı için tarih belli oldu

Merakla bekleniyordu... TEKNOFEST İstanbul başladı

Merakla bekleniyordu... TEKNOFEST İstanbul başladı

Kayalıklarda öyle bir şey buldu ki... 300 milyon yıl önceki gerçeği ortaya çıkardı

Kayalıklarda öyle bir şey buldu ki... 300 milyon yıl önceki gerçeği ortaya çıkardı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA