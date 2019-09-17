Fenerbahçe tekrar istiyor

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SÜPER Lig’de Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a 3-1 yenildiği karşılaşma ile ilgili “Kural hatası” olduğu yolundaki iddialar tartışma yaratırken, Sarı-Lacivertli yönetimin de Futbol Federasyonu’na başvurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Dün Ali Koç başkanlığında saat 13.00’de yapılan ve 45 dakika süren toplantıda, Alanyaspor mücadelesinde tartışma yaratan iki pozisyon hukukçular ile birlikte masaya yatırıldı. Avrupa ülkelerinde olan benzer pozisyonlar da detaylı olarak incelendi.

BUGÜN AKŞAMA KADAR İTİRAZ YAPILACAK

Yönetim, yayıncı kuruluştan Alanya’nın ilk golü öncesi hakem Halis Özkahya tarafından hatalı kullanıldığı için tekrarlatılan pozisyon ile ikinci yarının başında Cisse’nin kale atışı sırasında ceza alanı içinde olduğunu gösteren pozisyonların farklı açılardan çekilmiş görüntüleri istendi. Yapılan değerlendirmede özellikle “Taç” atışında kural hatası olduğuna kanaat getirildi. Fenerbahçe, 24 saat içinde itirazda bulunması gerektiği için bugün akşama kadar Futbol Federasyonu’na kural ihlali itirazı yapacak.

Otoriteler 2’ye bölündü

ALANYASPOR ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada kural hatası yapıldığı yolundaki iddialar otoriteleri ikiye böldü. Kural, “Kale vuruşu kullanılırken rakip oyuncu ceza sahası içindeyse veya dışına çıkmaya vakit bulamamışsa hakem oyunu devam ettirir. Rakip oyuncu kale vuruşu kullanılırken ceza sahası içindeyse veya top oyuna girmeden ceza sahası içine girip topa dokunur ya da mücadeleye girerse kale vuruşu tekrar edilir” diyor. Kaleci Altay kale atışını Jailson’la kullanıp, topu oyuna sokuyor. O sırada ceza alanı içinde olan Cisse’nin topa hamlesi yok. Golü de Jailson’un takım arkadaşına kaptırdığı topu kendisine göndermesinden sonra atıyor. Eski hakemler Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Bülent Yavuz bu pozisyonda kural hatası olmadığını belirtti. Deniz Çoban, taç pozisyonu ile ilgili olarak ise “Taç yanlış kullanılırsa diğer takıma geçer. Taç yanlış atılmış ve aynı takım tekrar kullandıysa kural hatası var” diye konuştu.