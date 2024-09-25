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Spor

Fenerbahçe tepki gösterdi! Ergin Ataman özür diledi

Dün oynanan Galatasaray ile oynanan hazırlık maçında Panathinakios Başantrenörü Ergin Ataman, taraftarlara eliyle Fenerbahçe-Galatasaray skorunu işaret etti. Daha sonrasında Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, tecrübeli koça tepki gösteren bir açıklamada bulundu. Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarlardan özür diledi.

25 Eylül 2024 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe tepki gösterdi! Ergin Ataman özür diledi
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Ergin Ataman, basketbolda Panathinaikos ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında 3-1'lik derbi maçın skoruna göndermede bulunmuştu.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Kızılhan, "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

ERGİN ATAMAN ÖZÜR DİLEDİ

Ataman, yazılı açıklamasında, "Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim." ifadelerini kullandı.

İşte Ataman'ın açıklaması:

"Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basın da yansıyan "3-1" hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır.

Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim.

Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim."

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