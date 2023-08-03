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Spor

Fenerbahçe Tete ile anlaşma sağladı! İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Brezilyalı Tete ile her konuda anlaşma sağladı. Başarılı futbolcu, sarı-lacivertlilerden yıllık 4.5 milyon euro maaş alacak.

Sabah3 Ağustos 2023 Perşembe 14:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe Tete ile anlaşma sağladı! İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe, Brezilyalı Tete ile her konuda anlaşma sağladı. Başarılı futbolcu, sarı-lacivertlilerden yıllık 4.5 milyon euro maaş alacak.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Yıldız futbolcuları kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Tete'yi de transfer etmek için yoğun mesai harcarken sıcak bir gelişme yaşandı.

TETE GELİŞMESİ

Ryan Kent ile döneme hızlı bir giriş yapan ardından transferi zor gözüken Edin Dzeko'yu açıklayan ve Boşnak yıldızı kampa yetiştiren Fenerbahçe, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i de duyurmuştu. Djiku transferinde Beşiktaş'tan hızlı davranan Kanarya asıl hamleyi Dusan Tadic'le yaptı. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız Tete, transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi.

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