Fenerbahçe, Tolgay Arslan transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Tolgay Arslan, 3.5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Tolgay Arslan’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice başarılar diliyoruz" denildi.

WhatsApp > Bizim Takım 💛💙 > Kişi Ekle > Tolgay Arslan pic.twitter.com/f2kmBVv3MI — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 31 Ocak 2019