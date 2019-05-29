29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0449
  • 6,7519
  • 249.464
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Tomas Soucek için Slavia Prag'a 5 milyon Euro önerdi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın hem Mehmet Topal hem de Jailson'la ilgili olumsuz raporunun ardından ön libero transferini de gündemine alan Fenerbahçe'de ilk hedef Tomas Soucek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-Lacivertli yönetimin scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Çek yıldız için Slavia Prag'la ilk görüşmeyi yaptığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Çek kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Slavia Prag'ın 24 yaşındaki Soucek için 8 milyon Euro istediği ifade edildi. Sarı-Lacivertliler, 2021'e kadar sözleşmesi olan Soucek konusunda Çek kulübüyle yeni bir görüşme daha yapacak.

(Takvim)

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD ile kritik görüşme!

ABD ile kritik görüşme!

Bugüne kadar icra edilmişlerin en büyüğü! 18 ülke katılıyor

Bugüne kadar icra edilmişlerin en büyüğü! 18 ülke katılıyor

Binali Yıldırım’dan müjde üstüne müjde

Binali Yıldırım’dan müjde üstüne müjde

Tepenin zirvesinde tarihi cami, Osmanlı askerleri yaptı

Tepenin zirvesinde tarihi cami, Osmanlı askerleri yaptı

Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi

Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi

Akılalmaz olay! Hukukçu ailenin düştüğü tuzak şoke etti

Akılalmaz olay! Hukukçu ailenin düştüğü tuzak şoke etti

Askerlere verdiği emirler nedeniyle hakkında soruşturma açıldı

Askerlere verdiği emirler nedeniyle hakkında soruşturma açıldı

Karşılıklı balkonlardan birbirlerine ateş ettiler

Karşılıklı balkonlardan birbirlerine ateş ettiler
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekâtı´nda terör hedefleri tam isabetle vuruldu

Pençe Harekâtı´nda terör hedefleri tam isabetle vuruldu

Ecrin cinayetinde yeni gelişme

Ecrin cinayetinde yeni gelişme

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı

Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA