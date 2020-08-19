İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2020 Çarşamba / 29 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3783
  • EURO
    8,8115
  • ALTIN
    473.424
  • BIST100
    1103.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda çalışmaya başladı
Spor

Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda çalışmaya başladı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki ilk çalışmasını sabah yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.

IHA19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:51 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:51
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları kapsamında dün gece saatlerinde Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi. İlk çalışmasına bugün sabah saatlerinde yapan sarı-lacivertliler antrenmana, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından denge ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. Fenerbahçe, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenmanda Teknik Direktör Erol Bulut’un oyuncularla tek tek sohbet ederek ilgilendiği gözlendi.

ÖNLEMLER ALINDI

Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde koronavirüs tedbirleri de üst seviyede. Kamp öncesi tesis çalışanlarına test yapılırken, çalışanların sarı-lacivertlilerin kamp süresi boyunca evlerine gitmeyeceği ve tesislerde kalacağı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.