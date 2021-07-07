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Spor

Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda yeni sezona hazırlanıyor! Pereira'dan dikkat çeken taktik

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Vitor Pereira'nın çalışma sırasında yaka mikrofonu takarak oyuncularına ses sistemi yardımıyla talimat vermesi dikkati çekti.

AA7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:51 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:51
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Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde günün ilk idmanını salonda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, akşam antrenmanında sahaya çıktı.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra minyatür kalelerin de yer aldığı pasa dayalı oyun oynandı.

Vitor Pereira'nın çalışma sırasında yaka mikrofonu takarak oyuncularına ses sistemi yardımıyla talimat vermesi dikkati çekti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Nabil Dirar antrenmanda bireysel çalışırken, milli takımlarda bulunan isimler idmanda yer almadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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