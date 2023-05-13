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Spor

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için deplasman taraftarı kararı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi İstanbul İl Güvenlik Kurulu'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre derbiye deplasman taraftarı alınmayacak.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için deplasman taraftarı kararı
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İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de oynanacak ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için deplasman seyircisinin alınmayacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadele öncesinde deplasman seyircisi kararı açıklandı.

İstanbul İl Güvenlik Kurulu karşılaşmaya deplasman seyircisi alınmayacağını duyurdu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, 18 Mayıs Perşembe günü 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde ligde 2. konumda bulunan Fenerbahçe'nin 68, 7. sırada bulunan Trabzonspor'un ise 48 puanı bulunuyor.

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