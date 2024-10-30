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Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdürdü.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 14:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core hareketleriyle başlayan idman sahada devam etti. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışması yaptı.

Antrenman, hücum ve savunma varyasyonlarının ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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