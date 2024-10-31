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Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti

DHA31 Ekim 2024 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazırlanıyor
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Süper Lig'in 11'inci haftasında Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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