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Spor

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın, 17 Mayıs Çarşamba ve 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Ligde 34. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 İstanbulspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Çağdaş Altay

17 Mayıs Çarşamba

17.00 Medipol Başakşehir - Ümraniyespor: Burak Pakkan

20.00 Ankaragücü - FTA Antalyaspor: Ümit Öztürk

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

18 Mayıs Perşembe

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

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