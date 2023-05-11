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Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisine başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 21:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisine başladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanda iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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