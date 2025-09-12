İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisine devam etti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA12 Eylül 2025 Cuma 15:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisine devam etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda çalışmayla başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenmanda oyuncuların, iki grup halinde pas uygulamaları üzerinde durduğu aktarıldı.

İdmanın, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

