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Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı 26 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek rakibine karşı Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 22:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı 26 maçtır yenilmiyor
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Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek rakibine karşı Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler 11. dakikada Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 58. dakikada sahneye Luan Peres çıktı. Zajc'ın pasıyla golünü atan Peres, Fenerbahçe formasıyla da ilk golünü kaydetti. Ligde gol krallığında zirvede yer alan Enner Valencia, bu sezonki 28. golüne 71. dakikada ulaşırken, skoru da 3-0'a taşıdı.

Trabzonspor, 80. dakikada Trezeguet'nin penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye indirirken, mücadele de bu sonuçla tamamlandı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 71'e yükseltirken, Trabzonspor ise 48 puanda kaldı. Kadıköy'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulanan sarı-lacivertliler, bordo-mavililere karşı Süper Lig'de yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı. Bu süreçte Kanarya 14 galibiyet elde ederken, 12 maç berabere tamamlandı ve hiç yenilmedi. Fenerbahçe rakip filelere 46 gol gönderirken, kalesinde 21 gol gördü.

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