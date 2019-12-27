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Spor

Fenerbahçe, Napoli'de forma giyen sol bek Faouzi Ghoulam için kiralama teklifi yaptı

Fenerbahçe, Napoli'nin satış listesine koyduğu 28 yaşındaki Cezayirli sol bek Faouzi Ghoulam için kiralama teklifi yaptı.

Sporx27.12.2019  17:19 - Güncelleme: 27.12.2019  17:19
Fenerbahçe, Cezayirli sol bek Faouzi Ghoulam için Napoli ile görüşmelere başladı.
Il Mattino'da yer alan habere göre; Napoli'nin satış listesine koyduğu 28 yaşındaki sol bek için şu ana kadar Fenerbahçe ve Marsilya'dan teklif geldi. Her iki kulüp de kiralama yönünde talimatta bulundu. Ancak, daha büyük ilginin Fenerbahçe'den geldiği vurgulandı.
Fenerbahçe'nin Ghoulam'ı 1.5 sezon için kiralamayı istediği belirtildi. Napoli'nin yeni teknik adamı Gattuso'nun da oyuncuyu, yönetime gönderilecekler arasında ilettiği için bu transferin önünde bir engel olmadığının altı çizildi.
KARARI GHOULAM VERECEK
Faouzi Ghoulam, Olimpik Marsilya ve Fenerbahçe arasında bir tercihte bulunacak ve ocak ayının ilk haftasında transfer resmiyete kavuşacak.
MENAJERİ JORGE MONDES
Fransa doğumlu Cezayirli 28 yaşındaki Ghoulam'ın menajerliğini Gestifute'den Jorge Mendes yürütüyor.
Saint-Etienne altyapısından yetien ve Ocak 2014'te 5 milyon euro bonservis karşılığı Napoli'ye transfer olan 28 yaşındaki Ghoulam, bu sezon 5 maçta 300 dakika süre aldı.
Ofansif bir bek olarak tanınan Ghoulam, Napoli kariyerinde çıktığı 179 maçta 3 gol atıp 25 asist yaptı.

Tanıtıma bir gün kala yerli otomobilden yeni görüntü

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