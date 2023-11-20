Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, önceliği orta sahaya vermiş durumda. Fred'in sakatlığı sonrası o bölgede sorun yaşayan sarı-lacivertliler, rotasyonu güçlendirmek istiyor. 3 kulvarda başarı hedefindeki Kanarya, ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veriyor. Sezon başında 6 numaraya takviye yapamayan sarı-lacivertliler, bu bölgedeki eksikliği ocak ayında tamamlamak istiyor. Düşünülen isim ise; Borussia Dortmund'un yıldızı Salih Özcan...

G.SARAY'A KAPTIRMAK İSTEMİYOR

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki ön libero için düğmeye basan sarı-lacivertli yönetim, milli yıldızı ezeli rakibine kaptırmak istemiyor.

YERLİ OLMASI DA TERCİH SEBEBİ

Hem 6 hem de 8 numara bölgelerinde görev yapabilen Salih Özcan, yerli olması nedeniyle de önemli bir tercih sebebi.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

İki takım sezon başında da Salih Özcan için girişimlerde bulunmuş ancak Borussia Dortmund'u ikna edememişti. Fenerbahçe, bu kez Alman devinin inadını kırmak için kesenin ağzını açacak.

OCAK AYINDA RESMİ TEKLİF

Sezon sonu mutlu sona ulaşmak için büyük çaba sarf eden yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği Salih için ocak ayında resmi teklifini yapacak.

ALMAN BASINI DOĞRULADI

Alman basını, iki takımın girişimlerini doğruladı ancak Dortmund'un oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığını da vurguladı.

11 MAÇTA OYNADI

Salih Özcan, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla, Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB Pokal'da toplam 11 maça çıktı ancak sadece 750 dakika sahada kalabildi. 25 yaşındaki oyuncu, skor katkısı ise sağlayamadı.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

Salih Özcan'ın Dortmund'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Yıldız ismin Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.