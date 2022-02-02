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Spor

Fenerbahçe transferde krizi çözüyor! Ozan Tufan sürprizi...

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'dan Danny Rose'u kadrosuna katmak için teklifte bulundu. Ozan Tufan transferinde Watford ile iyi ilişkiler kuran sarı lacivertlilerin uzun zamandır kriz yaşadığı sol bek bölgesinde sorununu çözmek istediği öğrenildi.

2 Şubat 2022 Çarşamba 07:28 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 07:28
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Fenerbahçe sol bek transferinde harekete geçti. Sarı lacivertliler sezon başında Ozan Tufan'ı kiralığı Watford'un oyuncusu Danny Rose ile ilgileniyor. İngiliz milli futbolcunun transferini teknik direktör İsmail Kartal'ın bizzat istediği belirtildi.

OZAN TUFAN'IN TAKIM ARKADAŞI

İngiltere Premier Lig'de Ozan Tufan ile birlikte Watford'da forma giyen İngiliz futbolcu 32 yaşında. Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği tecrübeli isim Tottenham ve Newcastle United gibi takımların da formasını giymişti.

HASAN ALİ KALDIRIM, CANER ERKİN, NOVAK...

Fenerbahçe uzun zamandır sol bek bölgesinde sorun yaşıyor. Hasan Ali Kaldırım, Caner Erkin ve Filip Novak gibi isimlerle bu bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler bir türlü istedikleri performansı almayı başaramadı. Fenerbahçe'nin hedefi sol bek bölgesini Danny Rose ile çözüme kavuşturmak.

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