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Spor

Fenerbahçe transferde limitleri zorluyor!

Devre arasında kadrosuna takviye planlayan Fenerbahçe'nin bonservis için 2,5 milyon avro harcama imkAnı var. Sol bek, stoper, kanat ve golcü isteyen sarı-lacivertliler zorda.

Türkiye31.12.2019  10:16 - Güncelleme: 31.12.2019  10:16
Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yaz döneminde eksik kalan sol bek olmak üzere bazı mevkilere transfer planlıyor. Ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcayan yönetim, UEFA'nın finansal fair play, TFF'nin lisans talimatı sebebiyle zorda.

Sol bek, stoper, kanat ve golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin UEFA kriterlerine göre 2.5 milyon avro bonservis harcama limiti var. TFF lisans talimatı doğrultusunda ise Fenerbahçe barajı fazlasıyla geçmiş durumda.


TFF'DEN CEZA İHTİMALİ VAR


Oyuncu satarak bonservis geliri elde edip ücret yükünü azaltmayı hedefleyen yönetimin hedefinde öncelikle kiralık isimler var. Ancak transfer aşamasında her şey istenildiği gibi gitse de TFF'den ceza gelme ihtimali bulunuyor.


OYUNCU SATMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA


Lisans talimatında belirtilen limiti yüzde 100 oranında aşan Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin yanı sıra Alper Potuk, Adil Rami, Mevlüt gibi isimleri satış listesine koydu. Sakatlığına rağmen Miha Zajc için de çalışmalar sürüyor. Hedeflenen isimleri alabilmek adına Jailson da gözden çıkarıldı.


UEFA'NIN MARKAJI ALTINDA


Aklı şampiyonlukta dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında katılması hâlinde borçsuz kâğıdı almak zorunda...


Geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu'nun transfer taksitini ödemediği gerekçesiyle Nijmegen tarafından FIFA'ya şikâyet edilen, hâlen borç yapılandırma anlaşması yapmayan sarı-lacivertliler, UEFA'nın yakın markajında ince eleyip sık dokuyor.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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