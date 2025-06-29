Fenerbahçe, uzun süre önce teklif yaptığı Jhon Duran için gaza bastı ve transferde mutlu sona yaklaştı. Sarı-Lacivertliler'de sportif direktörlük görevini üstlenen Devin Özek, Kolombiya'ya giderek oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi. Al-Nassr da genç futbolcusunun ayrılığına onay verdi ve transfer büyük oranda tamamlandı. Kanarya, Jhon Duran'a yıllık 10 milyon euro maaş ödeyecek. Suudi ekibine ise 7 milyon euro kiralama bedeli verilecek. Genç golcü, Mourinho yönetiminde Kadıköy'de yeni bir hikâye yazacak.

JOSE MOURİNHO İKNA ETTİ

Dış basında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin teklifini bekleten Duran, Mourinho ile görüşme yaptıktan sonra ikna oldu. Sarı-Lacivertliler, bunun üzerine transferde gaza bastı. Duran, futbola Kolombiya'nın Zaragoza kentinde başladı. Mütevazı bir aileden gelen oyuncu, Medellín'de futbola tutkuyla sarıldı. Henüz 15 yaşındayken Envigado formasıyla profesyonel oldu, 18'inde MLS'e, 19'unda Premier Lig'e adım attı. Bugün hala sadece 21 yaşında ama 3 farklı kıtada futbol oynayarak dikkatleri üzerine çekti.

GÜNEY AMERİKA RÜZGARI

Valencia, Alex, Deivid, Roberto Carlos, Lugano gibi Güney Amerikalı isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Duran transferiyle de dikkat çekti. İstanbul'a getirilmesi planlanan genç forvet, Al-Nassr'da Ronaldo ile aynı formayı giymiş, Aston Villa'da Premier Lig deneyimi yaşamış bir yetenek. Hem hızı hem fiziğiyle Mourinho'nun sisteminde pivot-forvet rolünü üstlenmesi bekleniyor. Geride bıraktığımız sezon Suudi Pro Ligi'nde 13 maça çıkan Duran, 8 gol atmayı başardı. Sezonun ilk bölümünde Aston Villa için oynayan 21'lik golcü, Premier Lig'de ise 20 maçta 7 kez fileleri sarstı