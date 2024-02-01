İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3613
  • EURO
    32,9509
  • ALTIN
    1991.74
  • BIST100
    8659.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe transferde vites attırdı! Matheus Saldanha için yeni teklif yolda
Spor

Fenerbahçe transferde vites attırdı! Matheus Saldanha için yeni teklif yolda

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekip, daha önce talip olduğu Matheus Saldanha için yeni bir teklif yapmayı planlıyor. İşte detaylar...

1 Şubat 2024 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferde vites attırdı! Matheus Saldanha için yeni teklif yolda
ABONE OL

Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna yaklaşırken hücum hattını güçlendirmek için yeni bir hamleye hazırlanıyor.

YENİ TEKLİF YOLDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, daha önce resmi teklif yaptığı Partizan forması giyen Matheus Saldanha için teklifini güncelleme kararı aldı.

SON TEKLİF 8 MİLYON EURO'YDU

Daha önce Sırp basınında çıkan haberlerde; Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldız için teklifinin 8 milyon euro olduğu, Partizan'ın ise 10 milyon euro istediği belirtilmişti.

Partizan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Saldanha, bu sezon çıktığı 24 maçta 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.