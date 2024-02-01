Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna yaklaşırken hücum hattını güçlendirmek için yeni bir hamleye hazırlanıyor.

YENİ TEKLİF YOLDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, daha önce resmi teklif yaptığı Partizan forması giyen Matheus Saldanha için teklifini güncelleme kararı aldı.

SON TEKLİF 8 MİLYON EURO'YDU

Daha önce Sırp basınında çıkan haberlerde; Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldız için teklifinin 8 milyon euro olduğu, Partizan'ın ise 10 milyon euro istediği belirtilmişti.

Partizan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Saldanha, bu sezon çıktığı 24 maçta 15 gol attı ve 5 asist yaptı.