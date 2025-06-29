Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında vites yükseltti. Taraftarı heyecanlandıran son gelişme ise Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Kingsley Coman oldu.

FENERBAHÇE, COMAN'I İSTİYOR

Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda sol kanada hızlı, tecrübeli ve üst düzey bir isim arayan sarı-lacivertliler, rotasını Fransız yıldıza çevirdi. Piyasa değeri 30 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih ile yol ayrımına gelebilir.

HAMLE BEKLENİYOR

Alman basınına göre Fenerbahçe, Coman transferi için kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Kingsley Coman, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 43 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1951 dakika sahada kalan 29 yaşındaki Fransız sol kanat, 9 gol ve 6 asistle skora etki etti.