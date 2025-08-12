Fenerbahçe transferden vazgeçti! 8 takım Niko Jankovic'in peşine düştü

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Oleksandr Zinchenko transferlerini bitirmek için hummalı bir çalışma yürüten sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Niko Jankovic olmuştu.

ANLAŞMA TAMAMLANMIŞTI

Yönetim, Hırvat futbolcunun transferi için HNK Rijeka ile 5.6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşma sağlamıştı.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Ancak Fenerbahçe ilerleyen saatlerde 23 yaşındaki orta saha oyuncunun transferinden vazgeçmişti.

ÇARPICI İDDİA!

Sarı-lacivertlilerin gündemine bir anda düşen Jankovic ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

8 TAKIM İSTİYOR

İtalyan basını, tam 8 takımın Niko Jankovic ile ilgilendiğini yazdı.

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Atalanta, Bologna, Fiorentina, Verona, Burnley, Werder Bremen, Nürnberg ve Dinamo Kiev, Hırvat oyuncuyla ilgileniyor.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Niko Jankovic'in güncel piyasa değeriyse 6.5 milyon Euro.

Ana mevkisi on numara olan Hırvat futbolcu, sol kanatta da forma giyebiliyor. Bu sezon Rijeka'da 5 maçta süre bulan Jankovic, 1 kez ağları havalandırdı.