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Spor

Harekete geçtiler! Fenerbahçe, transfere doymuyor

Fenerbahçe, bonservisi Juventus'ta bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolo Rovella'yı gündemine aldı. Yıldız oyuncu ile İtalya Serie A Ligi'nden 4 güçlü ekibin ilgilendiği belirtildi.

13 Ağustos 2023 Pazar 18:15 - Güncelleme:
Harekete geçtiler! Fenerbahçe, transfere doymuyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe. orta saha takviyesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı: Nicolo Rovella.

Fred transferinin ardından takıma net bir 6 numara katmak isteyen Fenerbahçe, bonservisi Juventus'ta bulunan 21 yaşındaki İtalyan orta saha Nicolo Rovella'nın durumunu soruşturdu.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Serie A ekibi Monza'da geçiren Rovella, çıktığı 30 resmi maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

NICOLO ROVELLA KİMDİR?

Kariyerine Genoa altyapısında başlayan 21 yaşındaki Nicolo Rovella, 2020-21 sezonunda 26 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu. Kariyeri boyunca Genoa, Juventus ve Monza takımlarında forma giyen Rovella, çıktığı 149 resmi maçta 7 gol 16 asist kaydetti.

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