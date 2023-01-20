Fenerbahçe transferi açıkladı, taraftarlar çılgına döndü!

Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir hamle geldi. Ara transfer için çalışmalarına başlayan ve Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdi de sezon başında kiralanan Bruma'nın opsiyonunu kullanarak 4.25 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE, BRUMA'NIN TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Ara transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den çok tartışılacak bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı ve 4.25 milyon euro bedelle bonservisini aldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

LİSANSI ÇIKARILMAMIŞTI

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Bruma, Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalarak kadroda yer bulamamış ve lisansı çıkarılmamıştı. Portekizli oyuncu, sarı-lacivertlilerde yalnızca 5 resmi maçta forma şansı bulmuş ve 1 asistle skora etki edebilmişti.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Sarı-lacivertli taraftarlardan Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesine tepki yağdı. Sosyal medyada yönetime Bruma transferi nedeniyle tepki gösterilen binlerce paylaşım yapıldı.

İşte paylaşımlardan bazıları: