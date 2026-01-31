Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, 4. transferini Sidiki Cherif ile gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcu ve kulübü Angers ile anlaşma sağladı. Sidiki Cherif, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için cumartesi gecesi saat 23.15 sularında İstanbul'a geldi.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Fenerbahçe, Cherif için 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Anlaşmada ayrıca 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken, performansa bağlı 3 milyon Euro bonus maddesi de yer alıyor.

4.5 YILLIK İMZA

İstanbul'a gelen genç futbolcu, pazar günü sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

İNGİLİZ EKİPLERİNE RET!

Cherif, Premier Lig'den gelen tekliflere rağmen önceliğini Fenerbahçe'ye verdi ve cuma günü sarı-lacivertlilere "evet" dedi.

SEZON PERFORMANSI

Angers altyapısında yetişen ve 2023 yazında profesyonel sözleşme imzalanan 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gollük skor katkısı verdi.