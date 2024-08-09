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Spor

Fenerbahçe transferi duyurdu! Genç oyuncu imzayı attı

Fenerbahçe, Bursaspor ile yollarını ayıran 19 yaşındaki stoper Yiğit Fidan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

9 Ağustos 2024 Cuma 18:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferi duyurdu! Genç oyuncu imzayı attı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor'un altyapısından yetişen ve yeşil beyazlı takımdan ayrılan Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattı.

Sarı lacivertli kulüpten, genç stoperin transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, 19 yaşındaki genç stoper Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçemiz ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Yiğit Fidan'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Yiğit Fidan!"

31 MAÇTA 1 GOL

Yiğit geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta 31 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

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