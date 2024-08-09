Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor'un altyapısından yetişen ve yeşil beyazlı takımdan ayrılan Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattı.
Sarı lacivertli kulüpten, genç stoperin transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, 19 yaşındaki genç stoper Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçemiz ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Yiğit Fidan'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.
Fenerbahçemize hoş geldin Yiğit Fidan!"
31 MAÇTA 1 GOL
Yiğit geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta 31 maçta forma giydi ve 1 gol attı.