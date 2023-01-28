İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2023 Pazar / 8 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8116
  • EURO
    20,4382
  • ALTIN
    1164.91
  • BIST100
    5191.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe transferi duyurdu! Jayden Oosterwolde geliyor...
Spor

Fenerbahçe transferi duyurdu! Jayden Oosterwolde geliyor...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Jayden Oosterwolde'nin transferi için Parma ile görüşmelere başlandığını, oyuncunun yarın sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı. İşte detaylar...

28 Ocak 2023 Cumartesi 23:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferi duyurdu! Jayden Oosterwolde geliyor...
ABONE OL

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için oyuncu ve kulübü Parma ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

FENERBAHÇE, OOSTERWOLDE İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEYECEK?

Fenerbahçe, Serie B ekiplerinden Parma'ya yaklaşık 8 milyon Euro ödeyecek. Anlaşmada bonusların yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi de var.

Sarı lacivertliler, Oosterwolde'yle 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Hollandalı sol bek, 21 yaş altı futbolcu statüsünde sayılacak.

Twente alt yapısında yetişen 1.89 boyundaki Jayden Oosterwolde, Parma forması ile bu sezon 19 maça çıktı, 1 gol kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.