Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için oyuncu ve kulübü Parma ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

FENERBAHÇE, OOSTERWOLDE İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEYECEK?



Fenerbahçe, Serie B ekiplerinden Parma'ya yaklaşık 8 milyon Euro ödeyecek. Anlaşmada bonusların yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi de var.

Sarı lacivertliler, Oosterwolde'yle 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Hollandalı sol bek, 21 yaş altı futbolcu statüsünde sayılacak.

Twente alt yapısında yetişen 1.89 boyundaki Jayden Oosterwolde, Parma forması ile bu sezon 19 maça çıktı, 1 gol kaydetti.