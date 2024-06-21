Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'ten transfer edilen 23 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
LEVENT MERCAN'IN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Levent Mercan, 2021'den bu yana formasını giydiği Fatih Karagümrük'te çıktığı 93 maçta 4 gole imza attı.
MERT HAKAN YANDAŞ'IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Ayrıca Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldığını da duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli ekipte 29 yaşındaki futbolcuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2020-2021 sezonu başında Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 122 maçta 10 gol kaydetti.