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Spor

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Lincoln Henrique...

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferi için kulübü Santa Clara ile anlaştığını duyurdu.

13 Haziran 2022 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferi için kulübü Santa Clara ile anlaştığını duyurdu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı lacivertli kulüple transfer görüşmeleri yapmak için bugün İstanbul'a geliyor.

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. "

Ailesi ile birlikte yolculuğu başlayan genç oyuncunun saat 18.20'de İstanbul'a gelmesi, önümüzdeki günlerde de sözleşmeye imza atması bekleniyor. Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta görev alıp; 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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