30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6262
  • 6,3385
  • 255.687
  • 99.571
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Trezeguet için İngiliz ekibiyle kapışıyor

Fenerbahçe ve Watford, Trezeguet için Kasımpaşa’ya teklifini sundu. Sarı-Lacivertliler, sol kanadını 24 yaşındaki Mısırlı futbolcuya emanet etmek istiyor ama Watford da inatçı!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Soccersouls sitesi, Trezeguet’nin Mısır ile Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu performanstan etkilenen Watford’un, Kasımpaşa’ya bir teklif sunduğunu yazdı. Ancak önce Fenerbahçe’nin teklifi ulaştı.
 
EVERTON VE LYON DA İLGİLENDİ
 
Trezeguet için kısa bir süre önce Lyon ve Everton’ın da oyuncuyu mercek altına aldığı, ancak bir teklif vermedikleri, en ciddi iki takımın ise Fenerbahçe’nin ve Watford olduğu bilgisi paylaşıldı... Galatasaray da bir dönem Mahmoud Trezeguet için uğraş vermişti ancak bu hedefi gerçekleştirememişti. Sarı-Kırmızılılar’ın da şu dönemde Trezeguet için hamle yapması beklenmiyor. Trezeguet’nin Kadıköy’e ulaşmasının yolu; Watford’un çekilmesiyle olacak.
 
WATFORD ZİRVEYE OYNAMIYOR
 
Trezeguet’nin oyuncu profili hakkındaki yapılan analizde de detaylar şöyle sıralanmış; 24 yaşında ve çevresini aştı. İngiltere Premer Lig gibi bir ligde kimliğini test etme zamanı yaklaştı. Teknik olarak yetenekli ve taktiksel açıdan çok yönlü bir karakter. Aynı zamanda sağdan ve ortadan da destekleyici bir forvet oyuncusu olarak geniş bir şekilde oynar. Çalışkan bir oyuncu ve daha 24 yaşında. Belki de Watford yıpratıcı gelebilir ona. Watford zirveye oynamakta güçlük çekiyor.
 
Akşam
 

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

O ülkede FETÖ'ye büyük darbe! Hepsi devredildi

O ülkede FETÖ'ye büyük darbe! Hepsi devredildi

Flaş gelişme! Mahalleyi terk ettiler

Flaş gelişme! Mahalleyi terk ettiler

Tosun, kayınpederini işten çıkarmış

Tosun, kayınpederini işten çıkarmış

Karadeniz'de teröristlerin planları deşifre oldu

Karadeniz'de teröristlerin planları deşifre oldu

Yüzde 90'ı tamamlandı... Gün sayıyor

Yüzde 90'ı tamamlandı... Gün sayıyor

Trump’ın damadından ‘yüzyılın’ tehdidi

Trump’ın damadından ‘yüzyılın’ tehdidi

Günde 7 bin TL kazanan var, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Günde 7 bin TL kazanan var, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz

Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Yaşlı yakınına bakana 1.305 lira! İşte şartları

Yaşlı yakınına bakana 1.305 lira! İşte şartları

Vatandaş S-400'ü istiyor mu? İşte o araştırma

Vatandaş S-400'ü istiyor mu? İşte o araştırma

30 metre yükseklikten akıyor, turistlerin uğrak yeri oldu

30 metre yükseklikten akıyor, turistlerin uğrak yeri oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA