Fenerbahçe tribünlerinde dev hazırlık
Kombineler dışında satışa çıkan az sayıdaki bileti dakikalar içinde tüketen Fenerbahçeli taraftarlar, bugün Ülker Stadı'nı hınca hınç dolduracak.
Dev derbi için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerin, çok konuşulacak bir koreografiye imza atacağı öğrenildi. Hayatını kaybeden Can Bartu için de özel pankartlar hazırlayan Fenerbahçeli taraftarlar, stadyumda unutulmaz bir atmosfer yaratmak istiyor. Bu arada alınacak galibiyetin 'Fener Ol' kampanyasına da olumlu etki edeceğini düşünen yönetimin tüm imkânlarını seferber ettiği kaydedildi.
(Sabah)
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