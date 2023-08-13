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Spor

Fenerbahçe tribünlerinden Gaziantep FK'ye büyük destek

Deprem felaketi sonrası uzun süre resmi maça çıkmayan Gaziantep FK'ye Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli tribünlerden büyük bir destek geldi.

13 Ağustos 2023 Pazar 22:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe tribünlerinden Gaziantep FK'ye büyük destek
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Deprem felaketinden dolayı ligden çekilen ve uzun süre sonra ilk resmi maçına çıkan Gaziantep FK'ye Kadıköy'de büyük destek verildi.

Sarı lacivertli takımın taraftarları, Gaziantepli futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı.

Bununla ilgili paylaşım yapan Güneydoğu Anadolu kulübü, "Takımımızı alkışlarla karşılayan Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Gazi şehrimizin kıymetli Kulübü, Saracoğlu'na hoş geldiniz! Yaralarımızı birlikte saracağız..." paylaşımı yaptı.

Maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise, "Gazi şehrimiz Gaziantep'e ve Gaziantep camiasına yaşadığımız büyük felaketten ötürü bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah bir daha böyle büyük felaketler yaşattırmasın inşallah." dedi.

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