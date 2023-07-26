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Spor

Fenerbahçe tribünlerinden İsmail Kartal'a tam destek

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geri dönen İsmail Kartal'a taraftarlardan büyük destek geldi.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 20:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe tribünlerinden İsmail Kartal'a tam destek
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Sarı-lacivertli tribünler, sezonun ilk iç saha maçı olan Zimbru karşılaşmasında Kartal'a destek verdi ve deneyimli teknik adam lehine tezahüratlarda bulundu.

Kartal, kendisine yapılan tezahüratların ardından tribünlere sevgi gösterisinde bulundu.

"ONLARI MAHCUP ETMEYECEĞİZ"

İsmail Kartal, ayrıca maç öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız varsa biz varız. Taraftarlarımızın ne istediğini ben çok iyi biliyorum. Oyuncularıma bunu sürekli aşılıyorum. Çubuklu formayı giyen futbolcu, en iyi futbolcudur. Bu formayla çıkan takım, en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layık. Taraftara layık olmak için futbolcularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu sezon herkes görecek. Taraftarlarımız ile birlikte muhteşem bir sezon geçireceğiz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz." sözlerini kullandı.

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