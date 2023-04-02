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Spor

Kadıköy'de istifa sesleri! Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimine tepki yağdı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe'nin derbide sergilediği kötü oyun ve yediği goller nedeniyle tribünden Ali Koç ve yönetime istifa sesleri yükseldi.

2 Nisan 2023 Pazar 22:35 - Güncelleme:
Kadıköy'de istifa sesleri! Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimine tepki yağdı
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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçın ikinci yarısında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi protesto etti.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3-1 geriye düşünce, taraftarlar yönetime ateş püskürdü.

Sarı-lacivertli taraftarlar "Yönetim istifa" protestolarının ardından, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin! Koskoca Fener'i ne hale getirdin?" diye bağırdı.

Taraftarlar daha sonra "Ali Koç istifa" diye bağırarak, sarı-lacivertli kulübün başkanını protesto etti.

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