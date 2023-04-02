Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçın ikinci yarısında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi protesto etti.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3-1 geriye düşünce, taraftarlar yönetime ateş püskürdü.

Sarı-lacivertli taraftarlar "Yönetim istifa" protestolarının ardından, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin! Koskoca Fener'i ne hale getirdin?" diye bağırdı.

Taraftarlar daha sonra "Ali Koç istifa" diye bağırarak, sarı-lacivertli kulübün başkanını protesto etti.