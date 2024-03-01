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  • Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu! İki yıldızdan 10 milyon euro gelir
Spor

Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu! İki yıldızdan 10 milyon euro gelir

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında inanılmaz bir mücadele veren Fenerbahçe'ye bir sevindirici haber de kiralık olarak takımdan ayrılan oyunculardan geldi. Sarı lacivertli ekip sezon başında gönderdiği iki yıldızdan toplam 10 milyon euro gelir elde edecek. İşte Fenerbahçe'ye kazandıracak o yıldızlar...

1 Mart 2024 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu! İki yıldızdan 10 milyon euro gelir
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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yabancı sayısını azaltmak için göndermek zorunda kaldığı Miguel Crespo ile Lincoln Henrique geri dönmeyecek.

Sabah'ta yer alan habere göre iki oyuncunun performansından memnun kalan yeni kulüpleri, sözleşmelerindeki satın alma opsiyonunu devreye sokacak.

Zajc ikna edilemediği için İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya gönderilen Crespo, forma giydiği 4 maçta ortaya koyduğu performansla teknik heyetin güvenini kazandı.

Sözleşme gereği ödenecek 4 milyon euro'luk ücretin yüzde 20'si oyuncuyu yetiştiren Estoril kulübüne gidecek.

LINCOLN BREZİLYA'DA GÖZE GİRDİ

Ryan Kent takımdan ayrılmak istemediği için Lincoln Henrique'yi gönderme kararı alan Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bragantino'ya kiraladığı oyuncunun sözleşmesine 6 milyon euro satın alma opsiyonu yazmıştı.

Yeni kulübünde 6 karşılaşmaya çıkan ve bir asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, kalmayı garantiledi.

Bragantino yetkilileri futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Böylece Fenerbahçe'nin kasasına iki oyuncudan 10 milyon euro gelecek.

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