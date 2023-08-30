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Spor

Fenerbahçe, Twente maçı kamp kadrosunu açıkladı!

UEFA Konferans Ligi'nde Twente ile rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Manchester United'a imza atacak olan Altay Bayındır kadroda bulunmazken, sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu'da kadroda yer almadı.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Twente maçı kamp kadrosunu açıkladı!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu rövanş maçında yarın Twente'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Bugün Hollanda'ya hareket edecek sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Doğukan Demir, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi

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