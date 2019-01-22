Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Bursaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken, antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen futbolcular, hazırlıklarını ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.