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Fenerbahçe, Ümraniyespor önünde avantaj arıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşıyor. Sarı-lacivertli takım, ikinci yarı öncesi kupada moral bulmak istiyor.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile rakip sahada karşılaşacak.
 
Sezonun ilk yarısında gösterdiği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçıyla ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
 
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
 
Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, yine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.
 
Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi averajla 4. sırada tamamlayan Ümraniyespor ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor ve 1461 Trabzon'u eleyerek son 16 turuna geldi.
 
Eşleşmenin rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak. (AA)

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