Fenerbahçe, Ümraniyespor'a bileniyor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile 17 Ocak Perşembe günü deplasmanda oynayacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcuların 8'e 4 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.
Tam sahada yapılan defans ve hücum organizasyonlarıyla idmanın tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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